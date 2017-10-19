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Aşırı hız faciası: 1 ölü 5 yaralı

Adana’da, hız sınırın 60 kilometre olduğu karayolunda 90 kilometre hızla giden kamyonetin başka bir kamyonete çarpması sonucu 1 kişi ölürken 2’si Suriyeli 5 kişi yaralandı

Aşırı hız faciası: 1 ölü 5 yaralı

Adana’da, hız sınırın 60 kilometre olduğu karayolunda 90 kilometre hızla giden kamyonetin başka bir kamyonete çarpması sonucu 1 kişi ölürken 2’si Suriyeli 5 kişi yaralandı

19 Ekim 2017 Perşembe 07:40
Aşırı hız faciası: 1 ölü 5 yaralı
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KAZA, Seyhan İlçesi D-400 karayolu Küçükdikili kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şehir merkezinden Küçükdikili kavşağına gitmekte olan Şaban Küçük yönetimindeki 01 JR 122 plakalı kamyonet, ara yoldan ana yola çıkmak isteyen Şakir Özcan yönetimindeki 49 AY 587 plakalı kamyonete hızla çarptı. Çarpmanın etkisiyle iki araçta yola savruldu. Çevredeki vatandaşlar durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Hız sınırın kamyonetlere 60 kilometre olduğu karayolunda Şaban Küçük’ün kamyonetinin kadranın 90 kilometrede takılı kalması facianın aşırı hız nedeniyle gerçekleştiğini belli etti.
Olay yerine gelen itfaiye erleri araçta sıkışan yaralıları çıkartarak ambulansa bindirdi. Yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan sürücü konumundaki Şakir Özcan kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İtfaiye ekiplerinin araçta sıkışan bir kadını kurtarmaya çalıştığı sırada, korkan yaşlı kadın bir itfaiye erinin elini tutması dikkat çekti.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.  

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Anahtar Kelimeler:
AdanaAşırı HızFacia
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