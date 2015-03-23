Aşırı hız can aldı: 1 ölü, 3 yaralı

23 Mart 2015 Pazartesi 09:24
Kaza saat 21.00 sıralarında Sapanca İlçesi 100 Evler mevkiinde meydana geldi. Hüseyin Orhan yönetimindeki 34 LAZ 82 plakalı otomobil aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu karşı yönden gelen Hüsamettin Yeniay yönetimindeki 54 FR 620 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada sürücü Hüseyin Orhan ağır yaralanırken, araçta bulunan Umut Çelik, Musa Karyemez ve karşı istikametten gelen 54 FR 620 plakalı araç sürücüsü Hüsamettin Yeniay yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Sapanca Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Ağır yaralı olan Hüseyin Orhan, hastanede yapılan müdahelelere rağmen yaşamını yitirdi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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Son Güncelleme: 23.03.2015 08:25