Asansör kazasında öldü

Olay , akşam saatlerinde Erenler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Atatürk Bulvarı'nda çalıştığı inşaat malzemesi satışı yapılan işyerinin 5'inci katından fayans indiren Ahmet Ahmed arızalanan asansörde sıkıştı. Çığlık sesleri üzerine kendisini farkedenlerin ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmasının ardından sıkıştığı duvar ile asansör arasından çıkarılan Ahmet Ahmed'in hayatını kaybettiği belirlendi. Ölümüyle yakınlarını yasa boğan Ahmet Ahmed'in cesedi, otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Evli ve 3 çocuk babası Ahmet Ahmed'in, ailesiyle 2 yıl önce ülkesindeki iç karışıklıktan kaçıp Türkiye'ye sığındığı ve İslahiye'deki çadır kentte barındığı öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.



