Asansör boşluğunda feci ölüm! Cansız bedeni 2 saatte çıkarılabildi

İSTANBUL'UN Sarıyer ilçesinde kombi tamiri için gittiği apartmanda çalışırken asansör kabini ile duvar arasında kalan işçi sıkışarak hayatını kaybetti. Talihsiz işçinin cansız bedeni, 2 saatlik çalışmanın ardından çıakrılabildi.

KABİN İLE DUVAR ARASINDA SIKIŞTI

Olay, saat 09.30 sıralarında Sarıyer Yeni Mahalle Yeni Mahalle Caddesi üzerinde meydana geldi. Binada yaşayanlar bozulan kombi için sabah saatlerinde tamirci çağırdı. Bir süre sonra tesisat çantasıyla binaya gelen Rifai Yaşın (40), birinci kata çıktı. Mutfağa giren Yaşın, asansör boşluğundaki kombiye ulaşmak için pencereyi açtı. O esnada ev sakinlerinden biri giriş katından asansörü çağırdı. Asansörün hareket etmesi üzerine pencereden sarkan talihsiz adam, kabin ile duvar arasında sıkıştı. Bir kısmı boşluğun altında diğer kısmı da içeride kalan adamı ev sakinleri fark etti.

2 SAATLİK ÇALIŞMA SONUCUNDA ÇIKARILDI

Ev sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine Sarıyer İtfaiye Amirliği ve Seyrantepe itfaiye istasyonuna bağlı ekip sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekip, sıkışan adamı kurtarmak için çalışmalara başladı. Yaklaşık 2 saat çalışma yapan itfaiye ekipleri, adamı sıkıştığı yerden güçlükle çıkarttı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerin ardından adamın hayatını kaybettiği belirlendi.

TESİSAT ÇANTASINI ARKADAŞLARI ALDI

Olayın ardından polis ekipleri de olay yerinde inceleme yaparak, görgü şahitlerinin ifadelerini aldı. Olay yeri inceleme ekipleri ve Cumhuriyet savcısının incelemelerin ardından adamın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Adamın tesisat çantası ve sırt çantası ise iş arkadaşlarına tarafından araca koyuldu.

Polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.