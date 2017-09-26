Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 24°
açık
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU
BİST
103929
ALTIN
147.321
DOLAR
3.5490
STERLİN
4.7666
EURO
4.1819
27 Eylül 2017 Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları
27 Eylül 2017 Yeni Alanya...
27 Eylül 2017 Çarşamba - Günlük Burç Yorumu
27 Eylül Günlük Burç Yorumu
Uzmanlar açıkladı: İç çamaşırı giymemek yararlı mı zararlı mı?
İç çamaşırı giymemek yararlı mı...
banner468

Asansör boşluğunda feci ölüm! Cansız bedeni 2 saatte çıkarılabildi

Sarıyer'de tamirat için geldiği binada, asansör boşluğundaki kombiye bakacağı esnada asansörün kabini ile duvar arasında sıkışan talihsiz işçi feci şekilde can verdi

Asansör boşluğunda feci ölüm! Cansız bedeni 2 saatte çıkarılabildi

Sarıyer'de tamirat için geldiği binada, asansör boşluğundaki kombiye bakacağı esnada asansörün kabini ile duvar arasında sıkışan talihsiz işçi feci şekilde can verdi

26 Eylül 2017 Salı 14:49
Asansör boşluğunda feci ölüm! Cansız bedeni 2 saatte çıkarılabildi
banner404

İSTANBUL'UN Sarıyer ilçesinde kombi tamiri için gittiği apartmanda çalışırken asansör kabini ile duvar arasında kalan işçi sıkışarak hayatını kaybetti. Talihsiz işçinin cansız bedeni, 2 saatlik çalışmanın ardından çıakrılabildi.

KABİN İLE DUVAR ARASINDA SIKIŞTI

Olay, saat 09.30 sıralarında  Sarıyer Yeni Mahalle Yeni Mahalle Caddesi üzerinde meydana geldi. Binada yaşayanlar bozulan kombi için sabah saatlerinde tamirci çağırdı. Bir süre sonra tesisat çantasıyla binaya gelen Rifai Yaşın (40), birinci kata çıktı. Mutfağa giren Yaşın, asansör boşluğundaki kombiye ulaşmak için pencereyi açtı. O esnada ev sakinlerinden biri giriş katından asansörü çağırdı. Asansörün hareket etmesi üzerine pencereden sarkan talihsiz adam, kabin ile duvar arasında sıkıştı. Bir kısmı boşluğun altında diğer kısmı da içeride kalan adamı ev sakinleri fark etti.
2 SAATLİK ÇALIŞMA SONUCUNDA ÇIKARILDI

Ev sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine  Sarıyer  İtfaiye Amirliği ve Seyrantepe itfaiye istasyonuna bağlı ekip sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekip, sıkışan adamı kurtarmak için çalışmalara başladı. Yaklaşık 2 saat çalışma yapan itfaiye ekipleri, adamı sıkıştığı yerden güçlükle çıkarttı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerin ardından adamın hayatını kaybettiği belirlendi.
TESİSAT ÇANTASINI ARKADAŞLARI ALDI

Olayın ardından polis ekipleri de olay yerinde inceleme yaparak, görgü şahitlerinin ifadelerini aldı. Olay yeri inceleme ekipleri ve Cumhuriyet savcısının incelemelerin ardından adamın cenazesi  Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Adamın tesisat çantası ve sırt çantası ise iş arkadaşlarına tarafından araca koyuldu.

Polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
Adli Tıp KurumuİstanbulİtfaiyeSarıyer
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Manavgat'ta emniyetten kumar baskını
Manavgat'ta emniyetten kumar baskını
İHA‘lı hava harekatında 2 PKK’lı etkisiz hale getirildi
İHA‘lı hava harekatında 2 PKK’lı etkisiz hale getirildi
Şafak Vakti Narkotik Operasyonu!
Şafak Vakti Narkotik Operasyonu!

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim