Arkadaşına kahvaltıya giderken otomobil çarptı

KAZA saat 10.30 sıralarında Konyaaltı ilçesi Uluç Mahallesi 24. Cadde üzerinde meydana geldi. Bir arkadaşına kahvaltıya gitmek üzere evden çıkan Güler Dinler'e, yolun karşısına geçmek isterken Ozan Yağan yönetimindeki 07 ACC 357 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan Dinler, ağır yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Dinler, kısa sürede adrese gelen sağlık ekipleri tarafından özel bir hastaneye götürülerek tedaviye alındı. Dinler'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu ifade edildi. Sürücü Ozan Yağan gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

Güncelleme Tarihi: 04 Ekim 2018, 12:05