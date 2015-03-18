Arkadaş kavgası cinayetle sonuçlandı

18 Mart 2015 Çarşamba 00:00
OLAY, akşam saatlerinde Fatih Seyid Ömer Mahallesi Mustafa Nafi Sokak 10 numaradaki 4 katlı binanın giriş katında bir tesisat dükkanında meydana geldi. İddiaya göre, tesisat dükkanında arkadaşlarıyla alkol olan İlkay Saray'la arkadaşları arasında bir tartışma çıktı. Şahıslardan biri masada bulunan bıçakla İlkay Saray'ı boğazından bıçakladı. Şüphelilerden biri ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alındı. Gözaltına alınan E.Y. isimli şüpheli en yakın polis merkezine götürülürken polislerin ilk incelemesinde Saray'ın kan kaybından öldüğü belirlendi. Cinayet mahallinde olay yeri inceleme ekiplerinin incelemesinin ardından Saray'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.
Son Güncelleme: 17.03.2015 23:01