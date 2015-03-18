Arkadaş kavgası cinayetle sonuçlandı

OLAY , akşam saatlerinde Fatih Seyid Ömer Mahallesi Mustafa Nafi Sokak 10 numaradaki 4 katlı binanın giriş katında bir tesisat dükkanında meydana geldi. İddiaya göre, tesisat dükkanında arkadaşlarıyla alkol olan İlkay Saray'la arkadaşları arasında bir tartışma çıktı. Şahıslardan biri masada bulunan bıçakla İlkay Saray'ı boğazından bıçakladı. Şüphelilerden biri ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alındı. Gözaltına alınan E.Y. isimli şüpheli en yakın polis merkezine götürülürken polislerin ilk incelemesinde Saray'ın kan kaybından öldüğü belirlendi. Cinayet mahallinde olay yeri inceleme ekiplerinin incelemesinin ardından Saray'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.