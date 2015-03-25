'Arı keki' yoğun bakımlık etti

25 Mart 2015 Çarşamba 02:21
Olay, bugün akşam saatlerinde Dalyan Mahallesi'nde meydana geldi. Arıları beslemek için hazırlanan keki yanlışlıkla yiyen Nuriye Demirbilek ve oğlu Ramazan Demirbilek, bir süre sonra rahatsızlandı. Bunun üzerine Nuriye Demirbilek'in eşi Mahmut Demirbilek durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından anne ve oğlu ambulansla Ortaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan anne ve oğlunun hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Olayla ilgili olarak soruşturma başlattı.
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Son Güncelleme: 25.03.2015 01:22