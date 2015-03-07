EDİNİLEN bilgiye göre, saat 17.30 sıralarında D400 Karayolu yanındaki seralık alanda çıkan ve aralarında anlaşmazlık olduğu öne sürülen vatandaşların arazi tartışması yangına neden oldu. Görgü tanıklarının iddialarına göre; hurdacılık yapan bir vatandaş topladığı eşyaları uzun zamandır çalılık bir araziye koyduğu ve bu yüzden arazi sahibi ile aralarında tartışmalar çıktığı öne sürüldü. Yine iddialara göre; arazi sahibi toprağının işgal edildiğini görünce hurdalık eşyaları ateşe verdiği belirtildi. Yangın anı ve sonrasında olay yerinde arazi sahibi ile hurdalık eşyaların sahibinin olmayışı ise dikkat çekti.

Yangının çıktığı bölgede sera ve evi olan vatandaşlar yangını önce kendi imkanlarıyla söndürmeye çalıştı, ardından başarılı olamayınca Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirdi. Hemen olay yerine intikal eden 2 itfaiye aracı yangını kısa süre içersinde kontrol altına alarak söndürdü.