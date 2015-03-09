Aranan zanlı ölü bulundu

YAKLAŞIK 10 gün önce ilçedeki bir arkadaşının yanına misafirliğe gelen Ahmet Çınar, dün sabah yatağında hareketsiz bulundu. Bunun üzerine arkadaşları durumu, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine Hisar Mahallesi 2257'nci sokakta bulunan 'Medusa Village 1' sitesi içindeki daireye giden ekipler, Çınar'ın öldüğünü belirledi.





Ahmet Çınar'ın Ankara'nın Polatlı ilçesinde çıkar amaçlı suç örgütü kurdukları iddiasıyla 2006 yılında gözaltına alındığı ve iki ay önce de Antalya'nın Alanya ilçesinde silahlı çatışmaya adının karıştığı belirtildi. Ahmet Çınar'ın silahlı yağma, uyuşturucu madde kullanma, tehdit ve örgüt kurma olmak üzere 4 ayrı suçtan arandığı belirtildi.

