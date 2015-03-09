Aranan zanlı ölü bulundu

09 Mart 2015 Pazartesi 00:20
YAKLAŞIK 10 gün önce ilçedeki bir arkadaşının yanına misafirliğe gelen Ahmet Çınar, dün sabah yatağında hareketsiz bulundu. Bunun üzerine arkadaşları durumu, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine Hisar Mahallesi 2257'nci sokakta bulunan 'Medusa Village 1' sitesi içindeki daireye giden ekipler, Çınar'ın öldüğünü belirledi.
Ahmet Çınar'ın Ankara'nın Polatlı ilçesinde çıkar amaçlı suç örgütü kurdukları iddiasıyla 2006 yılında gözaltına alındığı ve iki ay önce de Antalya'nın Alanya ilçesinde silahlı çatışmaya adının karıştığı belirtildi. Ahmet Çınar'ın silahlı yağma, uyuşturucu madde kullanma, tehdit ve örgüt kurma olmak üzere 4 ayrı suçtan arandığı belirtildi.
Kalp krizinden öldüğü sanılan, vücudunda herhangi bir yara ve darp izine rastlanmayan Çınar'ın cesedi, İzmir Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Yapılacak otopsi sonrası Ahmet Çınar'ın kesin ölüm nedinin belirleneceği belirtildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
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Son Güncelleme: 08.03.2015 23:22