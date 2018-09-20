Aranan şüpheliyi polisin dikkati yakalattı

Antalya'da çeşitli suçlardan aranma kaydı bulunan, 5 yıl 6 ay kesinlenmiş hapis cezasıyla aranan M.U., polis tarafından yakalandı.

Aranan şüpheliyi polisin dikkati yakalattı
banner404

ANTALYA Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri, devriye görevi yaptıkları sırada şüphelendikleri bir kişinin kimliğini kontrol etti. Polise H.K. adına düzenlenmiş kimlik veren kişi şüpheli hareketlerine devam edince polis, gerçek kimliğinin M.U. olduğunu belirledi. Şüphelinin 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma, resmi ve özel belgede sahtecilik, bankayı aracı kılarak dolandırıcılık, mühür bozma, bedelsiz senedi kullanma, mal beyanında bulunmama, taksirle yaralama' gibi 9 suçtan aranma kaydının bulunduğu, ayrıca 5 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası, 266 bin lira para cezasıyla arandığı belirlendi.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Viski hırsızları yakalandı
Viski hırsızları yakalandı
  1. ASAYİŞ

banner470

banner477

banner452

banner449

banner487

banner481

banner472

banner479