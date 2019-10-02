Aranan hükümlüyü polis Manavgat'ta yakaladı

HAKKINDA Hadim Asliye Ceza Mahkemesi'nce 'nitelikli olarak konut dokunulmazlığının ihlali' suçundan 6 yıl 2 ay, Konya İlamat İnfaz Masasınca 'hükümlü veya tutuklunun kaçması' suçundan 5 ay olmak üzere toplam 6 yıl 7 ay hapis cezası bulunan V.S., Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde yakalandı. Polis merkezinde işlemleri tamamlanan V.S. sevk edildiği Manavgat sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

