Aranan hükümlüyü polis Manavgat'ta yakaladı
Manavgat'ta polis tarafından yapılan operasyonda, kesinleşmiş 6 yıl 7 ay hapis cezası bulunan V.S. yakalanarak, cezaevine gönderildi.
ASAYİŞ 02.10.2019, 11:42
HAKKINDA Hadim Asliye Ceza Mahkemesi'nce 'nitelikli olarak konut dokunulmazlığının ihlali' suçundan 6 yıl 2 ay, Konya İlamat İnfaz Masasınca 'hükümlü veya tutuklunun kaçması' suçundan 5 ay olmak üzere toplam 6 yıl 7 ay hapis cezası bulunan V.S., Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde yakalandı. Polis merkezinde işlemleri tamamlanan V.S. sevk edildiği Manavgat sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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