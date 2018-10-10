Aranan hükümlüler Manavgat'ta yakalandı

Manavgat'ta çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 hükümlü polis tarafından yakalandı.

Aranan hükümlüler Manavgat'ta yakalandı
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MANAVGAT İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri çeşitli suçlardan aranan şahıslara karşı ilçe genelinde çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda Manavgat Ağır Ceza İlamat Masası'nca 'Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan İ.K. ile 'Kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde bulundurma' suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası bulunan A.Ö.; Manavgat Asliye Ceza İlamat Masası'nca 'Hırsızlık' suçundan 1 yıl 3 ay 18 gün hapis cezası bulunan İ.E.G. yakalandı. Polis merkezinde işlemleri tamamlanan şüpheliler sevk edildikleri sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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