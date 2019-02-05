Aranan hükümlüler Manavgat'ta yakalandı

MANAVGAT İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri 'hırsızlık' suçundan 6 yıl 3 ay, 'iş yeri dokunulmazlığını ihlal etme' suçundan 10 ay ve 'mala zarar verme' suçundan 3 ay 10 gün olmak üzere toplam 7 yıl 4 ay 10 gün hapis cezası bulunan A.A.; 'ölüme sebebiyet verecek şekilde kasten yaralamak' suçundan 11 yıl 3 ay hapis cezası bulunan M.A. ile 'uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak' suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan C.D.'nin ilçede olduğunu belirledi. Şüphelilerin ikametleriyle bulunabilecekleri yerlere baskın düzenleyen polis ekipleri A.A., M.A. ile C.D.'yi gözaltına aldı. Polis merkezinde işlemleri tamamlanan şüpheliler sevk edildikleri adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.