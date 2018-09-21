Aranan hükümlü çalıntı motosikletle yakalandı

MANAVGAT İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Aşağı Pazarcı Mahallesi'nde durdurulan plakasız motosikletin Alanya'dan çalıntı olduğunun tespit edildi. Sürücü M.V. ile yanındaki M.Ç. gözaltına alındı. Şüphelilerin yapılan üst aramalarında 4 paket halinde toplam 2.4 gram metamfetamin bulundu. Polis merkezinde götürülen şüphelilerden M.V.'nin 'kasten öldürmeye teşebbüs', 'özel hayatın gizliliğini ihlal' ve 'uyuşturucu madde kullanmak' suçlarında toplam 6 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edildi. Polis merkezinde işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.V. tutuklandı, M.Ç. ise serbest bırakıldı.