Aranan 'Çeto' lakaplı şüpheli Manavgat'ta yakalandı

MANAVGAT İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede uyuşturucu maddeyle mücadelesini sürdürdü. Hatıplar Mahallesi'nde M.Z. ve 'Çeto' lakaplı bir şüphelinin uyuşturucu madde satışı ihbarı yaptığı üzerine araştırma başlatıldı. Yapılan araştırma sonucu, M.Z., 16 Ekim Çarşamba günü jandarma tarafından düzenlenen operasyonda ikametinde yakalandı. Mahallede jandarmayı fark eden 'Çeto' lakaplı şüpheli ise olay yerinden kaçtı. Gözaltına alınan M.Z. jandarma tarafından ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Yapılan araştırma sonucunda 'Çeto' lakaplı şüphelinin kimliğinin Mehmet Salih Aydın olduğu tespit edildi. Yapılan araştırmada Mehmet Salih Aydın'ın, Seydişehir 2. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından 'hükümlü veya tutuklunun kaçması', İskenderun İlamat Bürosu tarafından, 'uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama', Manavgat Ağır Ceza İlamat Masası tarafından 'uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama', Diyarbakır İlamat ve İnfaz Bürosu tarafından 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama', Seydişehir İlamat ve İnfaz Bürosu tarafından çeşitli suçlardan aranma kaydı olduğu belirlendi. Mehmet Salih Aydın'ı yakalamak için ilçe genelinde geniş çaplı araştırma başlatan jandarma ekipleri, şüpheliyi, önceki gün sokakta yürürken yakaladı. Jandarmayı fark edince kaçmaya çalışan Aydın, kaçamadan yakalandı. Şüphelinin üzerinde yapılan aramada 75 gram metamfetaminle 45 gram skunk uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Jandarmada işlemleri tamamlanan Mehmet Salih Aydın, dün adliyeye sevk edildi. Savcılıkta yapılan sorgusunun ardından sulh ceza hakimliğine çıkarılan Mehmet Salih Aydın tutuklandı.