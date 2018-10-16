Aranan 3 kişi polisten kaçamadı

Manavgat'ta değişik suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 kişi polis tarafından düzenlenen operasyonlarla yakalandı.

Aranan 3 kişi polisten kaçamadı
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MANAVGAT Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri aranması bulunan şahısların yakalanması çalışmaları kapsamında ilçede 'hırsızlık' suçundan kesinleşmiş 2 yıl 1 ay hapis cezası bulunan L.A., 'Kültür ve Tabiat Varlıkları Kanuna muhalefet' suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezası bulunan S.B. ve 'basit yaralama' suçundan 2 bin 400 TL adli para cezası ile 'başkalarına ait kimlik veya kimlik bilgilerini kullanmak' suçundan 1 yıl 6 ay hapis cezası bulunan M.T.'yi yakaladı.

Şüpheliler L.A., S.B. ve M.T., polis merkezindeki işlemlerin ardından çıkarıldıkları sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

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