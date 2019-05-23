Aranan 3 hükümlü Manavgat'ta yakalandı

Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri tarafından yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan haklarında mahkumiyet kararı verilen 3 kişi yakalanarak cezaevine gönderildi.

Aranan 3 hükümlü Manavgat'ta yakalandı
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MANAVGAT İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği görevlileri yaptıkları çalışmalarda, çeşitli suçlardan hakkında 5 yıl 10 ay hapis cezası bulunan A.V.S., 'kilitlenmek suretiyle muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık' suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası bulunan Y.C. ve 'birden fazla kişi ile birlikte yağma' suçundan toplam 8 yıl 4 ay hapis cezası bulunan M.Ö.'yi yakaladı. Polis merkezinde işlemleri tamamlanan A.V.S., Y.C. ve M.Ö., sevk edildikleri sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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