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Aracıyla takla atan kadın şoförün imdadına, vatandaşlar yetişti

İstanbul Fatih'te yolu karıştıran kadın sürücü, sapakla ana yolu ayıran bariyerlere çarptı. Aracın yan dönmesi sonucu mahsur kalan sürücüye vatandaşlar yardım etti

Aracıyla takla atan kadın şoförün imdadına, vatandaşlar yetişti

İstanbul Fatih'te yolu karıştıran kadın sürücü, sapakla ana yolu ayıran bariyerlere çarptı. Aracın yan dönmesi sonucu mahsur kalan sürücüye vatandaşlar yardım etti

14 Ocak 2018 Pazar 14:41
Aracıyla takla atan kadın şoförün imdadına, vatandaşlar yetişti
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FATİH'TE sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil yol ortasındaki bariyerlere çarptıktan son yan yattı. Yaralanan aracın sürücüsü kadın, hastaneye kaldırıldı.

Kaza, sabah saatlerinde D-100 Karayolu Haliç Köprüsü Fatih ayrımında meydana geldi.

İddiaya göre, İlhan Yalçın 34 RK 005 plakalı aracıyla seyir halindeyken yolu karıştırarak, sapakla ana yolu ayıran bariyerlere çarptı. Araç önce bariyerlere çarptı ardından da yan yattı. Kazayı gören yoldan geçen diğer sürücüler araçta sıkışan kadının yardımına koştu; durumu da polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Bölgeye ulaşan polis ve sağlık ekipleri ile çevredekiler birlikte kadını sıkıştı yerden kurtarmak çalışmalara başladı.

TAVAN PENCERESİNDEN MÜDAHALE EDEBİLDİLER

Sağlık ekipleri, yan yatan aracın içine sunroof'tan girip, yaralıya ancak öyle müdahale edebildi. Bu sırada polisler ve diğer sürücüler de otomobilin ters dönmemesi için elleriyle araca destek verdi. Yaralı sürücü yaklaşık yarım saat süren çalışmaların ardından sıkıştığı yerden kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle 1 saat trafiğe kapanan yol kaza yapan aracın kaldırılmasıyla yeniden açıldı.

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