Aracında öldürülen kadının kardeşinden kan donduran sözler

İSTANBUL'DA Kadıköy'de aracında vurularak öldürülen Selva Sağlam Yılmaz'ın kardeşinin anlattıkları kan dondurdu. Eşinin sürekli ablasından para istediğini söyleyen Sinan Sağlam, ablasının eşi tarafından 15 gün önce sekiz yerinden bıçaklandığını ve sürekli tehdit aldığını söyledi.

Kadıköy'de trafikte direksiyon başında vurularak öldürülen Selva Sağlam Yılmaz'ın cenazesi, Yenibosna'da bulunan adli tıp kurumundan alındı. Cenaze, yapılan işlemlerin ardından yakınlarına teslim edildi. Selva Sağlam Yılmaz'ın kardeşi Sinan Sağlam, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

BIÇAKLAYIP BANYOYA SOKMUŞ

Ablasının 15 gün önce uyurken eşi tarafından bıçaklandığını ve daha sonra sürekli tehdit aldığını söyleyen kardeş Sağlam, "Ablam uyurken eşi sekiz yerinden bıçaklayıp, banka şifrelerini istemiş. Kart şifrelerini aldıktan sonra bankaya gidip hesaplarını boşaltıyor. Eve gelip ablama 'Seni böyle bırakırım, hakkımda şikayetçi olursan' diyor. Evde yalnız bir annem ve kardeşlerim var. Onların hepsini götürürüm diyor, ablam da kabul ediyor. Şikayetçi olmuyor o anda korkudan. Sonra banyoya sokuyor ablamı yıkıyor. Bütün eşyalarını makineye atıyor. Bıçağı da atıyor. Sonra ambulans çağrılıyor. Ablama siyah kıyafet giydirmiş, kanlar belli olmasın diye. Hastaneye gelip bırakıyor sonra. Bu 15 gün önce oluyor bunlar" dedi.

"ABLAMA TEHDİT MESAJLARI BİR TÜRLÜ BİTMEDİ"

Ablasının sürekli tehdit mesajları aldığını belirten Sağlam, "Ablam zaten kendinde değildi, nekahet dönemindeydi. Tahmin ettiğim kadarıyla para istiyordu. Paraya doyamadı. O şekilde oldu yani. Devamlı para istiyor, vermeyince de tehdit ediyordu. Bu olayın ardından boşanma davası açıldı. Bir hafta kadar oldu, benim bildiklerim bu kadardı. Ablamdan öğrendiklerim bunlardı" şeklinde konuştu.

Selva Sağlam Yılmaz'ın cenazesi, Karacaahmet Gasilhanesine götürüldü.