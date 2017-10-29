Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 18°
parçalı bulutlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
107884
ALTIN
155.248
DOLAR
3.8021
STERLİN
4.9605
EURO
4.4052
Her 5 erkekten biri bu sorunu yaşıyor!
Her 5 erkekten biri bu...
Whatsapp'ta mesajınızı 7 dakika içinde hemen silin
Whatsapp'ta mesajınızı silebileceksiniz
29 Ekim 2017 Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları
29 Ekim 2017 Yeni Alanya...
banner468

Aracında öldürülen kadının kardeşinden kan donduran sözler

Kadıköy'de aracında vurularak öldürülen Selva Sağlam Yılmaz'ın kardeşinin anlattıkları kan dondurdu: Ablamdan sürekli para istiyordu. Paraya doyamadı. Boşanma davasından sonra bunlar oldu

Aracında öldürülen kadının kardeşinden kan donduran sözler

Kadıköy'de aracında vurularak öldürülen Selva Sağlam Yılmaz'ın kardeşinin anlattıkları kan dondurdu: Ablamdan sürekli para istiyordu. Paraya doyamadı. Boşanma davasından sonra bunlar oldu

29 Ekim 2017 Pazar 12:47
Aracında öldürülen kadının kardeşinden kan donduran sözler
banner404

İSTANBUL'DA Kadıköy'de aracında vurularak öldürülen Selva Sağlam Yılmaz'ın kardeşinin anlattıkları kan dondurdu. Eşinin sürekli ablasından para istediğini söyleyen  Sinan Sağlam, ablasının eşi tarafından 15 gün önce sekiz yerinden bıçaklandığını ve sürekli tehdit aldığını söyledi.

Kadıköy'de trafikte direksiyon başında vurularak öldürülen Selva Sağlam Yılmaz'ın cenazesi,  Yenibosna'da bulunan adli tıp kurumundan alındı. Cenaze, yapılan işlemlerin ardından yakınlarına teslim edildi. Selva Sağlam Yılmaz'ın kardeşi  Sinan Sağlam, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

BIÇAKLAYIP BANYOYA SOKMUŞ

Ablasının 15 gün önce uyurken eşi tarafından bıçaklandığını ve daha sonra sürekli tehdit aldığını söyleyen kardeş Sağlam, "Ablam uyurken eşi sekiz yerinden bıçaklayıp, banka şifrelerini istemiş. Kart şifrelerini aldıktan sonra bankaya gidip hesaplarını boşaltıyor. Eve gelip ablama 'Seni böyle bırakırım, hakkımda şikayetçi olursan' diyor. Evde yalnız bir annem ve kardeşlerim var. Onların hepsini götürürüm diyor, ablam da kabul ediyor. Şikayetçi olmuyor o anda korkudan. Sonra banyoya sokuyor ablamı yıkıyor. Bütün eşyalarını makineye atıyor. Bıçağı da atıyor. Sonra ambulans çağrılıyor. Ablama siyah kıyafet giydirmiş, kanlar belli olmasın diye. Hastaneye gelip bırakıyor sonra. Bu 15 gün önce oluyor bunlar" dedi.

"ABLAMA TEHDİT MESAJLARI BİR TÜRLÜ BİTMEDİ"

Ablasının sürekli tehdit mesajları aldığını belirten Sağlam, "Ablam zaten kendinde değildi, nekahet dönemindeydi. Tahmin ettiğim kadarıyla para istiyordu. Paraya doyamadı. O şekilde oldu yani. Devamlı para istiyor, vermeyince de tehdit ediyordu. Bu olayın ardından boşanma davası açıldı. Bir hafta kadar oldu, benim bildiklerim bu kadardı. Ablamdan öğrendiklerim bunlardı" şeklinde konuştu.

Selva Sağlam Yılmaz'ın cenazesi,  Karacaahmet Gasilhanesine götürüldü.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
Aracında öldürülen KadınSelva Sağlam Yılmaz
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Asansör boşluğuna düşen kadın öldü
Asansör boşluğuna düşen kadın öldü
Akseki'de yaralanan 18 Çinli turistin isimleri belli oldu
Akseki'de yaralanan 18 Çinli turistin isimleri belli oldu
14 yaşındaki Hüsna otomobilin çarpmasıyla öldü
14 yaşındaki Hüsna otomobilin çarpmasıyla öldü

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim