Aracı kurtarırken kendisi ölüyordu

BİGA’da, ilçeyi ikiye bölen Kocabaş çayı içerisinde bir araç olduğunu gören vatandaşlar, durumu polise bildirdi. Polis ekipleri, çayın ortasında yan yatmış halde duran ve içerisinde kimsenin olmadığını tespit ettikleri aracı bulunduğu yerden çıkarmak için çekiciden yardım istedi. Olay yerine gelen çekicideki bir görevli, halat yardımıyla çayın üzerine inerek, aracı halatla bağladı. Ardından, görevli de halat üzerindeyken, çekici aracı çıkarmayı denedi. Bu sırada halatın bağlı olduğu kapı koptu. Bir anda boşta kalan halat, üzerinde görevliyle birlikte savrulmaya başladı. Halata güçlükle tutunmayı başaran görevli, aşağı düşmekten son anda kurtuldu.

Çekicinin kenara getirdiği görevli, olayın şokunu atlattıktan sonra tekrar halata binerek aracın üzerine geldi. Araç tekerleğinden halata bağlandı. Ancak bu kez görevli, halatın üzerinde oturmadı. Görevli, kıyıya doğru çevrilen halatın üzerinden indikten sonra çekici aracı bulunduğu yerden çıkardı. Polis ekipleri, plaka sorgulamasından tespit ettikleri aracın sahibine ulaşmak için çalışma başlattı. Aracın ne zaman ne şekilde çaya düştüğü araştırılıyor.