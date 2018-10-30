Araç kiralayıp, park halindeki araçların akülerini çaldılar

 Antalya'da rent a car'dan otomobil kiralayan 3 hırsız, park halinde bulunan 4 otomobilin aküsünü çaldı.

Araç kiralayıp, park halindeki araçların akülerini çaldılar
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POLİSİ alarma geçiren hırsızlık olayları, 29 Ekim günü Kepez'in Varsak Karşıyaka Mahallesi'nde meydana geldi. Park halindeki 4 otomobilin akülerinin çalınması üzerine harekete geçen Antalya Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, çevrede bulunan kameraların görüntülerini inceledi. Kısa sürede plakayı belirleyen polis, K.B., O.B. ve  N.C.K adlı 3 şüpheliyi suçüstü yakaladı. Sağlık kontrolü sonrasında Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilen şüphelilerin rent a car'dan otomobil kiralayıp hırsızlık yaptıkları ortaya çıktı. Daha önceden hiç suç kaydının bulunmadığı belirtilen şüpheliler, ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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