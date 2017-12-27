Araç içinde, başında kapüşonuyla ölü bulundu

MANİSA'NIN Ahmetli ilçesinde bir kişi park halindeki otomobilde ölü bulundu. İki gün önce kayıp ihbarı yapılan ve direksiyon başında ölü bulunan erkek şahsın nasıl öldüğü yapılan araştırma sonucu gün yüzüne çıkacak.
HAREKETSİZ DURAN BİR KİŞİ İHBARI
Ahmetli ilçesi Seyitler Mahallesi'nde yol kenarında park halindeki bir otomobilin içinde hareketsiz duran bir kişinin bulunduğunu gören vatandaşlar durumu güvenlik güçlerine ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin incelemesinde şahsın hayatını kaybettiği belirlendi.
DARP YA DA YARA İZİ YOK
Darp ya da yara izine rastlanmadığı ifade edilen cesedin 2 gün önce Ahmetli ilçesindeki ailesi tarafından güvenlik güçlerine kayıp ihbarı yapılan Hasan Gürbudak'a (31) ait olduğu tespit edildi.
İLAÇ KUTULARI BULUNDU
Aracın içinde ilaç kutuları da bulan ekipler, savcılık incelemesinin ardından cesedi İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderdi.
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