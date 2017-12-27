Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 12°
parçalı bulutlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
111764
ALTIN
157.667
DOLAR
3.8190
STERLİN
5.1123
EURO
4.5378
27 Aralık 2017 Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları
27 Aralık 2017 Yeni Alanya...
27 Aralık 2017 Çarşamba - Günlük Burç Yorumu
27 Aralık Günlük Burç Yorumu
Facebook Messenger tehlike altında!
Facebook Messenger tehlike altında!
Viral hepatitlere aşı uyarısı!
Viral hepatitlere aşı uyarısı!

Araç içinde, başında kapüşonuyla ölü bulundu

Manisa'nın Ahmetli ilçesinde park halindeki otomobilde ölü bulunan kişinin, ailesinin iki gün önce kayıp ihbarı yaptığı Hasan Gürbudak olduğu anlaşıldı. Otomobilde ilaç kutuları bulundu

Araç içinde, başında kapüşonuyla ölü bulundu

Manisa'nın Ahmetli ilçesinde park halindeki otomobilde ölü bulunan kişinin, ailesinin iki gün önce kayıp ihbarı yaptığı Hasan Gürbudak olduğu anlaşıldı. Otomobilde ilaç kutuları bulundu

27 Aralık 2017 Çarşamba 09:21
Araç içinde, başında kapüşonuyla ölü bulundu
banner404

MANİSA'NIN Ahmetli ilçesinde bir kişi park halindeki otomobilde ölü bulundu. İki gün önce kayıp ihbarı yapılan ve direksiyon başında ölü bulunan erkek şahsın nasıl öldüğü yapılan araştırma sonucu gün yüzüne çıkacak.

HAREKETSİZ DURAN BİR KİŞİ İHBARI

Ahmetli ilçesi Seyitler Mahallesi'nde yol kenarında park halindeki bir otomobilin içinde hareketsiz duran bir kişinin bulunduğunu gören vatandaşlar durumu güvenlik güçlerine ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin incelemesinde şahsın hayatını kaybettiği belirlendi.

DARP YA DA YARA İZİ YOK

Darp ya da yara izine rastlanmadığı ifade edilen cesedin 2 gün önce Ahmetli ilçesindeki ailesi tarafından güvenlik güçlerine kayıp ihbarı yapılan Hasan Gürbudak'a (31) ait olduğu tespit edildi.

İLAÇ KUTULARI BULUNDU

Aracın içinde ilaç kutuları da bulan ekipler, savcılık incelemesinin ardından cesedi İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderdi.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
ManisaAhmetli3. SayfaARAÇ İÇİNDE ÖLÜ
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sosyal medyadan arkadaşlarıyla vedalaştı sonra intihar etti
Sosyal medyadan arkadaşlarıyla vedalaştı sonra intihar etti
Askerlerin gözü önünde başına sıktı! Rus ruleti kanlı bitti
Askerlerin gözü önünde başına sıktı! Rus ruleti kanlı bitti
Gözyaşlarına boğuldu, müebbetten kurtulamadı
Gözyaşlarına boğuldu, müebbetten kurtulamadı

banner470

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim