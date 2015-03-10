Araç deposunda çıkan yangın paniğe neden oldu

100 . Yıl Mahallesi’nde Tekirdağ Büyükşehir Beledisi Fen İşleri Daire Başkanlığı deposunun araçların bulunduğu bölgede bir araçta iddiaya göre aracın elektrik aksamından dolayı yangın çıktı. Yanan aracın yanında araçlarda kullanılan yakıt olduğu öğrenildi. İtfaiyenin anında müdahalesi sonucu araçta çıkan yangın yakıt bidonlarına ve içerideki tutuşabilecek malzemelere sıçramadan kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre Fen İşleri Daire Başkanlığı atölyesinin bulunduğu ve araçların tamir bakımının yapıldığı garajda damperli bir kamyonun elektrik aksamından dolayı yangın çıktı. Aracın akü bölgesinde çıkan yangın araca ve çevredeki malzemelere hasar verdi. Görevli güvenlik ekiplerinin dumanları fark etmesi üzerine olay yerine itfaiye ve k yardım ekibi sevk edildi. Yangın anında daire başkanlığı binasına kimse alınmadı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken içeride aracın bulunduğu garajda yakıt bidonlarının olduğu öğrenildi.

YANAN ARACIN YANINDA YAKIT VARDI

Yangını kontrol altına alınması sonrası Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Emin Pehlivan yangın hakkında açıklamalarda bulundu. İtfaiye Daire Başkanı Pehlivan yanan aracın yanında benzin malzemeleri ve yakıt olduğunu ancak kısa sürede olya müdahale edildiğini belirtti.

Yangının küçük çaplı olduğunu belirten İtfaiye Daire Başkanı Pehlivan, “Tamir için garaja gelmiş olan damperli kamyonumuzun aküsünde çıkan bir sorun sonucu yangın çıkmış. Tek bir aracın kabin kısmında yangın söz konusu. Yangına anında müdahale edilerek söndürüldü. Aracın yanında benzin malzemeleri ve yakıt var. Çok çabuk müdahale edilerek yangının büyümesi önlendi. Atölyenin içindeki garajdaki araçta olan bir yangın. “dedi.

Yangın sonrası daire başkanlığına gelerek garajı inceleyen Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak ise yangında aracın bir kısmının yandığını belirerek, “Bizim dışarıda çalışan damperli kamyonlarımız var. Bu kamyonlarımızdan bir tanesi diferansiyel arızası sebebiyle bakıma gelmiş. Akşamda akü kutup başlarından herhalde şase yapmış. Ama çok büyük bir hasar yapmadan aracın kupa kısmı yanmış. İtfaiye gereken tedbirleri almış. Eski 20 yıllık bir araç, yarın hasar tespiti yapılacak. “ifadelerini kaydetti.