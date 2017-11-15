Apartman odunluğunda yangın

YANGIN, Fatih Mahallesi Ali Kale Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4 katlı bir apartmanın giriş katında bulunan odunlukta henüz bilinmeyen bir şekilde yangın çıktı. Apartmandan çıkan dumanları gören vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü.

Yangında küçük çaplı maddi zarar oluştu.