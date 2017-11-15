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Apartman odunluğunda yangın

Samsun’un Bafra ilçesinde 4 katlı bir apartmanın odunluğunda çıkan yangın korkuttu

Apartman odunluğunda yangın

Samsun’un Bafra ilçesinde 4 katlı bir apartmanın odunluğunda çıkan yangın korkuttu

15 Kasım 2017 Çarşamba 19:40
Apartman odunluğunda yangın
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YANGIN, Fatih Mahallesi Ali Kale Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4 katlı bir apartmanın giriş katında bulunan odunlukta henüz bilinmeyen bir şekilde yangın çıktı. Apartmandan çıkan dumanları gören vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü. 

Yangında küçük çaplı maddi zarar oluştu.  

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Anahtar Kelimeler:
ApartmanYangın
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