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'Antika baskını' iddiası

Gazipaşa'da oturan Yusuf Karadeniz (58) ve eşi Şefika Karadeniz (60), henüz kimlikleri tespit edilemeyen kişilerce evlerinde darp edildiklerini iddia ederek şikayette bulundu

'Antika baskını' iddiası

Gazipaşa'da oturan Yusuf Karadeniz (58) ve eşi Şefika Karadeniz (60), henüz kimlikleri tespit edilemeyen kişilerce evlerinde darp edildiklerini iddia ederek şikayette bulundu

29 Aralık 2017 Cuma 23:10
'Antika baskını' iddiası
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GÜNEY Mahallesi'nde oturan Yusuf Karadeniz ve eşi Şefika Karadeniz, kar maskeli, silahlı en az 4 kişinin saat 06.00 sıralarında evlerini basarak kendilerini darp ettiğini iddia etti. Şüphelilerin ellerini bağladığını, ağızlarını bantladığını kaydeden Yusuf Karadeniz, evde antika eşya aradıklarını anlattı. Şüphelilerin evde değerli bir şey bulamayınca ayrıldığını vurgulayan Karadeniz, bağlarından kendi çabalarıyla kurtularak jandarmaya haber verdiklerini kaydetti.
İhbar üzerine eve gelen jandarma ekipleri, evde inceleme yaptı. Darp edilen çift, Gazipaşa Devlet Hastanesi'ndeki tedavilerinin ardından taburcu edildi. Jandarma ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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Anahtar Kelimeler:
Antika BaskınıYusuf Karadeniz
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