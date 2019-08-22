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Antalya’ya midesinde taşıdığı 45 kapsül uyuşturucu ile geldi

Antalya Havalimanı'nda, narkotik ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu İranlı B.P.'nin midesinden, 45 kapsül içinde 765 gram eroin çıktı.

ASAYİŞ 22.08.2019, 12:42 22.08.2019, 12:44 Melike Temir
Antalya’ya midesinde taşıdığı 45 kapsül uyuşturucu ile geldi
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ANTALYA Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve  Narkotik Suçlarla Mücadele Hudut Büro Amirliği ekiplerince yürütülen uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında, Antalya Havalimanı'na gelen İranlı turist B.P., durduruldu. İranlı şüpheli,  uyuşturucu kuryesi olabileceği ve bağırsakları ile midesinde uyuşturucu getirebileceği ihtimali üzerine gözaltına alındı.

RÖNTGEN ÇEKİLEREK TESPİT EDİLDİ
B.P.'nin çekilen röntgeninde, mide ve bağırsaklarında 45 kapsül olduğu tespit edildi. Doğal yollardan çıkarılan kapsüllerde 765 gram eroin ele geçirildi.B.P., polisteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı adliyede 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak veya sağlamak' suçundan tutuklandı.

#Antalya #İranlı yolcu #mide #eroin #Antalya Havalimanı
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