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Antalya'ya gelen yolcu otobüsü şarampole düştü: 18 yaralı

Kayseri'den aldığı yolcuları Antalya'ya götüren yolcu otobüsünün Konya'da şarampole düşmesi sonucu meydana gelen kazada 18 kişi yaralandı

Antalya'ya gelen yolcu otobüsü şarampole düştü: 18 yaralı

Kayseri'den aldığı yolcuları Antalya'ya götüren yolcu otobüsünün Konya'da şarampole düşmesi sonucu meydana gelen kazada 18 kişi yaralandı

21 Nisan 2018 Cumartesi 07:47
Antalya'ya gelen yolcu otobüsü şarampole düştü: 18 yaralı
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KAZA, saat 01.15 sıralarında Konya-Aksaray karayolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre Kayseri'den aldığı yolcuları Antalya'ya götüren Sıla Özlem Seyahat'e ait sürücüsü öğrenilemeyen 41 TB 029 plakalı yolcu otübüsü, 4'üncü Organize Sanayi kavşağını döndüğü sırada kontrolden çıkarak şarampole düştü. Kazada sürücü ile birlikte 18 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Otobüsten indirilip, ambulanslara alınan yaralılara ilk müdahale kaza yerinde yapıldı. Yaralılar daha sonra ambulanslarla kent merkezindeki çeşitli hastanelene kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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Son Güncelleme: 21.04.2018 07:55
Anahtar Kelimeler:
KayseriAntalyaKonyaYolcu Otobüsüşarampol
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