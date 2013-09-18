Antalyaspor'lu hentbolcu tutuklandı

TÜRKİYE Erkekler Hentbol Süper Ligi'nde mücadele eden Antalyaspor hentbol takımı oyuncusu, uyuşturucu madde satmak suçundan bir arkadaşıyla birlikte tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, geçen gün Kepez'in Kültür Mahallesi'nde bir kafenin önünde bir kişinin öğrencilere uyuşturucu madde sattığı ihbarını alan Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 21 yaşındaki Durmuş G.'yi gözaltına aldı. Durmuş G'nin üzerinde yapılan aramada satışa hazır 7 uyuşturucu maddesi bulunurken, ifadesinde, uyuşturucu maddeleri sporcu Recai D.'den aldığını iddia etti. Geçen hafta Bursa Nilüfer takımından Antalyaspor'a transfer olan Recai D., gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen iki şüpheli, evlerin aranmasının ardından Cumhuriyet Savcılığı'na sevk edildi. Mahkemeye sevk edilen Recai D. ve Durmuş G., uyuşturucu suçlamasından tutuklanarak Antalya E Tipi Cezaevi'ne gönderildi.