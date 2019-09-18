Antalyalı ünlü turizmciye FETÖ soruşturması

ZAMAN Gazetesi eski ortağı Fettah Tamince hakkında tek dava Konya'da açıldı. Konya Başsavcılığı, Tamince hakkında ‘FETÖ’ terör örgütüne yardım iddiasıyla iddianame düzenlemişti. İddianamede toplam 74 sanık yer aldı. Konya 2. Ağır Ceza Mahkemesi, bu dava sonunda Tamince'nin beraatına karar verdi.

KILIÇDAROĞLU SORMUŞTU

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, tamince ile ilgili iddiaları sık sık gündeme getirmişti. Kılıçdaroğlu bir konuşmasında şunları söylemişti: “17-25 Aralıktan sonra bu beyfendi, Pensilvanya’ya gider. Kime gittin, neden gittin diye sorunca isimlerini hatırlamıyorum diyor. Ailesi Bank Asya’ya para yatırıyor ama buna kimse dokunuyor. Ama Bank Asya’nın önünden biri geçtiyse tutukladılar. Bununla ilgili çok sayıda kişiler bunun Gülen Cemaati’nin unsuru olduğunu zaten söylüyorlar. Peki kardeşim sen buna FETÖ terör örgütü diyorsan, bu adam nasıl oluyor da dışarıda, nasıl oluyor da askeri öğrenciler içeride? Örgüte ait olduğu söylenen Üniversitelerin tamamı kapatıldı ama Tamince’nin üniversitesi kapatılmadı, sadece ismi değiştirildi. Tamince’ye kim destek veriyor? Ben size gerçeği söyleyeyim; Fettah Tamince’nin avukatları Recep Tayyip Erdoğan’ın avukatlarıdır da ondan dokunulmuyor. Dün de AKM temel atma töreninde ihale verdiler bu kişiye. Aynı protokol masasına Rıza Zarraf’ı da oturtmuştu.”