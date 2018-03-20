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Günlük Burç Yorumu - 20 Mart 2018 Salı
20 Mart Günlük Burç Yorumu

Antalya’daki taksici cinayeti 20 yıl sonra aydınlatıldı

Antalya Döşemealtı’nda 20 yıl önce bir taksi şoförünü bıçaklayarak öldürüp otomobilini gasp ettiği ileri sürülen şahıs Balıkesir'in Edremit ilçesindeki huzurevinde kurduğu el sanatları atölyesinde yakalandı

Antalya’daki taksici cinayeti 20 yıl sonra aydınlatıldı

Antalya Döşemealtı’nda 20 yıl önce bir taksi şoförünü bıçaklayarak öldürüp otomobilini gasp ettiği ileri sürülen şahıs Balıkesir'in Edremit ilçesindeki huzurevinde kurduğu el sanatları atölyesinde yakalandı

20 Mart 2018 Salı 18:17
Antalya’daki taksici cinayeti 20 yıl sonra aydınlatıldı
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ANTALYA Emniyet Müdürlüğü görevlileri, Döşemealtı bölgesinde 25 Mart 1998 tarihinde taksi şoförü Aziz Arıcı'nın bıçaklanarak öldürülmesi ve aracının gasp edilmesine ilişkin soruşturma dosyasını 3 ay önce yeniden açtı. Polis, Arıcı'nın gasp edilen otomobilinin 1999 yılında sahte plaka takılarak birkaç kişi tarafından alınıp satıldığını, o dönem bu kişilerin hırsızlık suçlamasıyla gözaltına alınıp serbest bırakıldığını belirledi. 
Olayla ilgili aracı ilk satın alan S.E.'ye ulaşan polis, otomobilin 'Edremitli Mustafa' diye tanınan kişi tarafından satıldığını tespit etti. Polis ekipleri, Balıkesir'in Edremit ilçesindeki 'Mustafa' adlı kişileri incelemeye başladı. İlçede, eşkale uyan Mustafa adlı 3 kişinin bulunduğunu belirleyen polis, şüphelilerden Mustafa K.'nın 'silahlı gasp', 'tehdit' ve 'hırsızlık'tan poliste kaydı olduğunu belirledi. 
Polis, Mustafa K.'yi Edremit huzurevinde kurduğu el sanatları atölyesinde gözaltına aldı. Antalya'ya getirilen Mustafa K, Veysel A. ve Mahmut adlı kişiyle taksici Arıcı'nın otomobilini almak için pazarlık yaptığını öldürme olayına ise karışmadığını iddia etti. Veysel A.'nın ise 1999 yılında trafik kazasında hayatını kaybettiğini belirleyen polis, soyadı belirlenemeyen Mahmut adlı kişiyi yakalamak için çalışma başlattı. Cinayet dosyasının zaman aşımına 8 gün kala yakalanan Mustafa K, polisteki ifadesinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca 'kasten insan öldürmek' ve 'gasp' suçlamalarıyla tutuklandı. 

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AntalyaDöşemealtıBalıkesirEdremit
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