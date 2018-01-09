Antalya’daki tacizci adliyeye sevk edildi

KEPEZ ilçesi Gündoğdu Mahallesi’nde ilkokul öğrencisi 8 yaşındaki R.K, evden ekmek almak için çıktı. Bu sırada küçük kızı bisikletiyle takip etmeye başlayan Mehmet E, marketten geri dönen kızı adres sorma bahanesiyle durdurdu. Bir süre küçük kızla yan yana yürüyen Mehmet E, iddiaya göre daha sonra küçük kızı taciz etti. Zanlı balkondan bir kadının seslenmesiyle olay yerinden uzaklaşırken, ağlayarak eve giden küçük kız durumu ailesine anlattı ve polise başvuruldu. Bölgedeki evlerin güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, yarım saat içinde Mehmet E.’yi aynı mahallede yakaladı. Konuşmada güçlüğü çeken ve yüz bölgesindeki doku bozulması nedeniyle yüzde 67 bedensel engelli raporu bulunan Mehmet E, ifadesi alınmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü. Olay sokaktaki güvenlik kamerasına da yansıdı.

Gözaltına alınan tacizci, emniyetteki sorgusunun ardından bugün adliyeye sevk edildi.

"Önce babası sandım, öpme sınırını aşınca bağırdım"

Olayı gören ve küçük kızı tacizden kurtaran İlknur C, balkonda otururken yaşananları gördüğünü söyledi. Seslenmesiyle şahsın kaçtığını belirten İlknur C, "Balkonda oturuyordum, bisikletli adam bir iki kez geçti önce fark etmedim, çocuk geliyordu ben önce babası zannettim adam gelip çocuğa bir adres sordu, çocuk adresi gösterdi ama adam yanından gitmedi, bir süre sonra tokalaşmak için elini uzatınca çocuğu kendine doğru çekti. Öpme sınırı aşınca fark ettim ve bağırdım. Adam adam beni görmedi ve sağına soluna bakıp gitti. Çocuk ağlayarak eve gitti, annesi babası geldi polise haber verdik ve hemen bulundu halen bu civarlardaymış geziyormuş" dedi.

Kızı öpmediğini ve tanımadığını iddia eden şahsın, biri dün taciz edilen, diğeri daha önce taciz edildiği ileri sürülen iki mağdur kız çocuğu tarafından teşhis edildiği bildirildi.

