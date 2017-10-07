Antalya’da zincirleme trafik kazası: 6 yaralı

ANTALYA'NIN Kumluca ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Kumluca ilçesi Gödene Caddesi Orman İşletme Kavşağında meydana gelen trafik kazsında üç araç birbirine girdi. Saat 18.30’da meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı. Görgü tanıklarının ifadesine göre, Orman İşletme yönünden gelen Beyti Savran yönetimindeki 07 AKP 22 plakalı otomobil kavşağa kontrolsüz çıktı. Toptancı Hal istikametinden gelip ilçe merkezine doğru seyir eden Özer Çavdar’ın kullandığı 07 ZH 645 plakalı otomobil yola çıkan aracı görünce panikledi. Önce kaldırıma çarptı. Sonra Cengiz Korkmaz’ın kullandığı 07 VFC 33 plakalı otomobile çarptı. Ardından da yola kontrolsüz çıkan Beyti Savran’ın kullandığı 07 AKP 22 plakalı otomobile çarparak takla attı. Kazayı gören vatandaşlar 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verdi. Emniyet ekiplerinin müdahale ettiği kaza yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye aracı sevk edildi.

Olay yerinde yaralanan Bayram Ali Atakan, Mikail Erdoğan, Alihan Çavdar, Özer Çavdar ve Beyti Savran ambulanslarla Kumluca Devlet Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı. Cengiz Korkmaz ve Zeynep Akın ise kazayı hafif sıyrıklarla atlattığı için hastaneye gitmedi.