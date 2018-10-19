Antalya’da zincirleme kaza: 1 turist yaralı

KAZA, Serik ilçesi Antalya–Serik karayolu Cumalı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 07 LTH 86 plakalı tur midibüsü, 07 AAN 050 plakalı tur midibüsü, 07 YOL 30 plakalı kamyonet ile 07 C 60078 plakalı minibüsün karıştığı zincirleme kazada 07 LTH 86 plakalı tur midibüsünde bulunan turistlerden biri hafif yaralandı. Yaralı turistin olay yerine gelen ambulansta ayakta tedavisi yapılırken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazaya karışan midibüslerde Antalya’ya tatil için gelen ve havalimanından alınarak otellerine transferi yapılan 35 turistin bulunduğu bildirildi. Olayda panik yaşayan turistler, olay yerine gelen başka araçlarla otellerine götürüldü.

Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.

Güncelleme Tarihi: 19 Ekim 2018, 10:22