Antalya’da yılbaşı gecesinin güvenliği Noel polislere emanet

TURİZM kenti Antalya ’da yılbaşı gecesi görev yapacak Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Güven Timlerinin aldığı önlemler tanıtıldı. Polisler yılbaşı gecesi halkın yoğun olduğu bölgelerde, simitçi milli piyango satıcısı, kestaneci, temizlik görevlisi, Noel Baba , baloncu, dilenci, çiçekçi kılığında görevde olacak. Kılıktan kılığa giren ekipler hırsıza, gaspçıya, kapkaççıya, tacizciye göz açtırmayacak. Kentin en işlek bölgelerinden Işıklar’da uygulama yapan ekiplere vatandaşlar da ilgi gösterdi. Özellikle Noel baba kılığındaki polisler çocukların da desteğini aldı.

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