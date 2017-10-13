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Antalya’da yangın mahalleyi sokağa döktü

 Antalya’da bir evin çatı katındaki dairede çıkan yangın paniğe neden oldu. Mahallelinin korku dolu dakikalar yaşadığı yangında alev alev yanan ev kullanılamaz hale geldi. Bazı mahalle sakinlerinin balkonlarında serili olan çamaşırları toplaması dikkat çekti.

Antalya’da yangın mahalleyi sokağa döktü

 Antalya’da bir evin çatı katındaki dairede çıkan yangın paniğe neden oldu. Mahallelinin korku dolu dakikalar yaşadığı yangında alev alev yanan ev kullanılamaz hale geldi. Bazı mahalle sakinlerinin balkonlarında serili olan çamaşırları toplaması dikkat çekti.

13 Ekim 2017 Cuma 18:04
Antalya’da yangın mahalleyi sokağa döktü
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YANGIN, saat 15.30 sırasında Kışla Mahallesi 56 Sokak’ta 5 katlı Melek Apartmanının teras katında çıktı. Edinilen bilgiye göre, İsmail A.'nın yaşadığı evde, kimsenin bulunmadığı esnada henüz belirlenemeyen bir nedenle dumanlar yükselmeye başladı. Çevredeki vatandaşlar durumu hemen itfaiyeye bildirdi. Mahalle esnafı ise bina içine girerek, dairelerde kalanları uyarıp dışarı çıkmalarını istedi. 
Alevler kısa sürede tüm evi sararken bina sakinleri yangını endişeli gözlerle izledi. Alt katlarda kalanların yangına rağmen serili olan çamaşırları toplamaya çalıştıkları görüldü. Olay yerine gelen itfaiye hem bina içinden hem de merdivenli araçtan yangına müdahale etti. Polis ise çevrede geniş güvenlik önlemi alıp, itfaiyenin rahat çalışması için Şehit Binbaşı Cengiz Toytunç Caddesi’ni araç trafiğine kapattı. Yarım saatlik çalışmanın ardından yangın tamamen söndürüldü. Polis ve itfaiye yangınla ilgili inceleme başlattı.
Nizamettin Yanık, ilk başta az bir dumanın çıktığını belirterek, "Apartmana girdik. Yangının olduğu daireye ulaştık. Kapıyı kırıp içeri girdik kimse yoktu" diye konuştu.
Yan tarafta lokantaya gelen Adem Şengezer, "Dumanları görünce bina içine girip, kapıları vurmaya başladım. Son kata ulaştığımda bağırmaya başladım. Yangının olduğu kapıyı kırmaya çalıştım. Çelik kapıyı kırdık, içeriye baktık kimse yoktu. Patlama korkusuyla bina sakinlerini uyararak indik. Evde de kimse yoktu" dedi.

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AntalyaYangın
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