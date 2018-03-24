Antalya'da yağlı güreş sporcusuna ve başpehlivana silahlı saldırı

Y.T. (33), Muratpaşa ilçesi eski Lara Yolu'ndaki restoranda, yağlı güreş sporcusu Mehmet Ali Avcı (21) ile tartışmaya başladı.
Kavgaya dönüşen olayda, Y.T'nin yanında taşıdığı tabancayla Avcı ile başpehlivan Hakkı Aygün'ü yaraladığı iddia edildi.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince özel hastanelere kaldırıldı. Güreşçilerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı, şüpheli Y.T'nin gözaltına alındığı öğrenildi.
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