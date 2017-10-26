Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 24°
az bulutlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
108079
ALTIN
155.319
DOLAR
3.7769
STERLİN
4.9854
EURO
4.4618
26 Ekim 2017 Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları
26 Ekim 2017 Yeni Alanya...
Elmayı musluk suyunda yıkamayın, kabartma tozu kullanın
Kabartma tozu kullanın
26 Ekim 2017 Perşembe - Günlük Burç Yorumu
26 Ekim Günlük Burç Yorumu
banner468

Antalya’da vinç kazası: 1 yaralı

Antalya’da bir inşaatta çalışan vincin taşıdığı ağırlığa dayanamayan kolu koptu

Antalya’da vinç kazası: 1 yaralı

Antalya’da bir inşaatta çalışan vincin taşıdığı ağırlığa dayanamayan kolu koptu

26 Ekim 2017 Perşembe 13:30
Antalya’da vinç kazası: 1 yaralı
banner404

TAŞIDIĞI platformdan kayan malzemelerin çarptığı bir işçi yaralandı.

Olay bugün saat 11.00 sıralarında merkez Konyaaltı ilçesi Sarısu Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir işletmenin arka bahçesine asma tavan yapan vinç, kaldırdığı tavanın ağırlığını taşıyamayınca taşıyıcı bölümü olan kolu koptu. Kolun kopmasıyla birlikte aşağı düşen tavan, aynı yerde çalışan bir işçinin hafif şekilde yaralanmasına sebep oldu. Aynı bölgede görev yapan 5 işçi ise kazadan yara almadan kurtuldu. Yaralı işçi, olay yerine gelen 112 salık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
VİNÇ KAZASIAntalya
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Alanya'da çalıntı motosikletle kaza yapan şüpheli serbest
Alanya'da çalıntı motosikletle kaza yapan şüpheli serbest
Antalya'da fakir kadınları fuhşa sürükleyen 4 şüpheli adliyede
Antalya'da fakir kadınları fuhşa sürükleyen 4 şüpheli adliyede
Gazipaşa'da feci kaza: 1 ölü,1 yaralı
Gazipaşa'da feci kaza: 1 ölü,1 yaralı

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim