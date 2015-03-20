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Antalya'da vahşet! 6 yaşındaki çocuğun kolu oklavayla kırıldı

Antalya Yeniköy’deki Sevgi Evi’nde kadın görevli N.T., iddiaya göre yaramazlık yaptığı gerekçesiyle 6 yaşındaki U.M.T.’yi oklavayla döverek sağ kolunu dirseğinden kırdı

Antalya'da vahşet! 6 yaşındaki çocuğun kolu oklavayla kırıldı

Antalya Yeniköy’deki Sevgi Evi’nde kadın görevli N.T., iddiaya göre yaramazlık yaptığı gerekçesiyle 6 yaşındaki U.M.T.’yi oklavayla döverek sağ kolunu dirseğinden kırdı

20 Mart 2015 Cuma 16:42
Antalya'da vahşet! 6 yaşındaki çocuğun kolu oklavayla kırıldı
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ANTALYA'DA 31 yaşındaki Melike ve 41 yaşındaki Murat T. çiftinin maddi sıkıntı nedeniyle bakamayınca Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından koruma altına alınan 5 çocuğundan 6 yaşındaki U.M.T., 6 ay önce Yeniköy’deki Sevgi Evi’ne yerleştirildi. Sevgi Evi’nde kadın görevli N.T., iddiaya göre geçen pazar günü yaramazlık yaptığı iddiasıyla küçük U.’yu oklavayla dövdü. U.’nun sağ kolu, dirseğinden kırıldı.
DOKTOR ’DÜŞME DEĞİL DARP’ DEDİ 
Bir restoranda garson olarak çalışan Murat . pazar günü evine Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü resmi aracının geldiğini belirterek, "Aynı anda telefonum çaldı. Telefondaki il müdürlüğü görevlisi, ’Murat bir türlü ulaşamadık, sana acil ihtiyacımız var’ dedi. U.’nun hastanede olduğunu, yatış ve ameliyat için acil imzama ihtiyaçları olduğunu söyledi. ’Ne oldu’ diye sorduğumda, U.’nun düştüğünü söyledi. Yanımdakilerle birlikte Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’ne gittik. Daha sonra da ilk müdahalenin yapıldığı Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne gittim ve doktorla görüştüm. Doktor, çocuğun düşmediğini, vücudunda darp izleri olduğunu, dolayısıyla çocuğun darp edildiğini söyledi. Düzenlediği darp raporunun aslını da bana verdi" diye konuştu.
ORTOPEDİ SERVİSİNDE YATIYOR 
Pazar günü akşam saatlerinde oğlunun Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’ne ameliyat için sevk edildiğini aktaran Murat T., "Pazartesi günü saat 14.00’de ameliyat olan U.’nun ortopedi servisinde tedavisine devam ediliyor" dedi. 
ANNESİNE ANLATMIŞ
T., "U. ameliyata girmeden önce annesine, ’Arkadaşlarımla çekyat üzerinde oynarken, N. abla yaramazlık yaptık diye sağ koluma oklavayla vurdu. Çok şiddetli vurdu, canım çok yandı. Acı nedeniyle ağlayınca beni hastaneye götürdüler. Yolda da kimseye bir şey söylemememi, soran olursa da düştüğümü söylememi istediler’ diye olayı anlatmış" diye konuştu. 
Bugün savcılığa da olayın sorumluları hakkında suç duyurusunda bulunan Murat toktaş, "Çocuğumu döverek kolunu kıran kişiden ve yetkililerden hesap sorulmasını istiyorum" dedi.
Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’nün de konuyla ilgili soruşturma başlattığı belirtildi.
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Son Güncelleme: 20.03.2015 15:54
Anahtar Kelimeler:
OklavaçocukVahşetAntalya
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