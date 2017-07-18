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Antalya'da uyuşturucuya bir kurban daha

Antalya’da yüksek dozda uyuşturucu madde aldığı iddia edilen genç hayatını kaybetti

Antalya'da uyuşturucuya bir kurban daha

Antalya’da yüksek dozda uyuşturucu madde aldığı iddia edilen genç hayatını kaybetti

18 Temmuz 2017 Salı 12:30
Antalya'da uyuşturucuya bir kurban daha
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EDİNİLEN bilgiye göre, saat 09.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesi’ndeki 570 numaralı binanın yanındaki boşluk alandan geçen vatandaşlar ağaç altında bir kişinin hareketsiz yattığını gördü. Mahallede, ‘Tosun’ lakabı ile bilinen 25-30 yaşlarındaki gençten ses alamayan vatandaşlar durumu 112 acil sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde gencin hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri ve Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri ceset çevresinde geniş çaplı inceleme yaptı. Cesedin bulunduğu yerin harabe şeklinde olması dikkat çekti.
Gencin cesedi, kesin ölüm sebebinin araştırılması için otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Gencin aşırı dozda madde alımından hayatını kaybettiği üzerinde duruluyor.

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Son Güncelleme: 18.07.2017 12:38
Anahtar Kelimeler:
AntalyaUyuşturucuMuratpaşa
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Burcu Dilek 2017-07-18 23:12:00

Yazik. Insanlarimiz nereye gidiyor..Allah günahlarini af etsin

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