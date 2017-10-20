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Antalya’da uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı

Antalya ve Diyarbakır’da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 16 kilo 670 gram esrar maddesi, 90 gram eroin ele geçirilirken, 1’i Diyarbakır’da 8 kişi gözaltına alındı

Antalya’da uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı

Antalya ve Diyarbakır’da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 16 kilo 670 gram esrar maddesi, 90 gram eroin ele geçirilirken, 1’i Diyarbakır’da 8 kişi gözaltına alındı

20 Ekim 2017 Cuma 16:40
Antalya’da uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı
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EDİNİLEN bilgiye göre, Antalya Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, teknik ve fiziki takibin ardından Antalya’nın Kepez ilçesi ile Diyarbakır’da uyuşturucu operasyonu düzenledi. Çok sayıda adrese, eş zamanlı baskın düzenleyen polis, 16 kilo 665 gram esrar maddesi ele geçirdi. Polis operasyon kapsamında A.S., S.Y., M.K., M.G., Ş.K ve Diyarbakır’da E.A. gözaltına aldı. Polis yine operasyon kapsamında H.Ü. isimli şahsın üzerinde 90 gram eroin maddesi ele geçirdi.

Düdenbaşı Mahallesi’nde bir eve de operasyon düzenleyen ekipler, dedektör köpeği ile yaptığı aramada, çamaşır makinesinin arkasına gizlenmiş 5 gram eroin maddesi ile, 1 tüfek ve 5 fişek ele geçirdi. Birçok suçtan kaydı bulunan N.V. ise gözaltına alındı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde sorguları tamamlanan 8 şüpheli sağlık kontrolü için Sema Yazar Polikliniğine getirildi. Polis aracından indirilen şüphelilerden S.Y., fotoğrafının çekildiğini görünce gazetecilere "Sanki kadın sattık. Vatan haini miyiz?" dedi. Şüpheli, polis tarafından ağzı kapatılarak susturuldu.

Sağlık kontrolünden geçirilen 8 şüpheli adliyeye sevk edildi.

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AntalyaUyuşturucu Operasyonu
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