Antalya’da uyuşturucu operasyonu: 4'ü kadın 5 gözaltı

NARKOTİK Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri turizm kenti Antalya’da sokak satıcılarına yönelik çalışmalarını sürdürdü. Narkotik ekipleri aldıkları istihbarat sonucu Muratpaşa ilçesinde Yeşildere ve Gebizli Mahallesindeki iki ikamet ve bir markete baskın yaptı. Baskında 23 paket halinde 165 gram esrar, 10 gram eroin ele geçirildi. Operasyonda M.Ü. (21), Ö.A. (25), H.Ü. (40), G.Ç. (38) ve H.Ç. (38) gözaltına alındı. Emniyette ifadeleri alınan ve sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

