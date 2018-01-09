Antalya’da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

EDİNİLEN bilgiye göre, İstanbul'dan Antalya’ya iki farklı araç ile yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği yönünde bilgiye ulaşan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Antalya kent merkezi girişlerini takibe alan görevliler saat 03.30 sıralarında Döşemealtı Bölge Trafik Şube Müdürlüğü önünde operasyon düzenledi. Durdurulan araçta Tunahan E. (21) ve Osman K. (20) gözaltına alınırken, narkotik madde arama köpeği ile yapılan aramada ise 2 kilogram skunk maddesi ele geçirildi. Saat 03.45 sıralarında diğer aracı da takibe alan görevliler Isparta yolu Aksu ilçesi uygulama noktasında aracı durdurmaya çalıştı. Kaçmaya çalışan araç, yaşanan kovalamaca sonucu yakalandı. Araç içinde yakalanan ve 13 ayrı suçtan aranan Eyüp V. (37) ve yanında bulunan Resul K. (34) gözaltına alındı. Araçta narkotik madde arama köpeği ile yapılan aramada aracın kaput kısmına gizlenmiş vaziyette 2.5 kilogram skunk maddesi ele geçirildi.