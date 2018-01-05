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Antalya’da uyuşturucu baskını! 8 gözaltı

 Antalya’da 4 adrese düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, aralarında karı-koca, kardeş ve yeğenin de bulunduğu 8 kişi gözaltına alındı. Ekipler operasyon sırasında haklarında yakalama kararı bulunan 2 kişiyi de gözaltına alındı.

Antalya’da uyuşturucu baskını! 8 gözaltı

 Antalya’da 4 adrese düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, aralarında karı-koca, kardeş ve yeğenin de bulunduğu 8 kişi gözaltına alındı. Ekipler operasyon sırasında haklarında yakalama kararı bulunan 2 kişiyi de gözaltına alındı.

05 Ocak 2018 Cuma 18:15
Antalya’da uyuşturucu baskını! 8 gözaltı
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ANTALYA Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü tarafından 3 ve 4 Ocak tarihlerinde Antalya’nın Muratpaşa ve Kepez ilçelerinde 3 ayrı mahallede 4 operasyon gerçekleşti. Baskınlarda Varsak Karşıyaka Mahallesi’nde ikamet eden B.D. ve S.D. isimli şüphelerin evinde 30,2 gram eroin, 8 bin 345 lira para, 1 adet hassas terazi, Güzeloba Mahallesi’nde M.E.S. ve S.D. isimli şahısların kaldığı ikamette ise 816 gram Skunk maddesi, 10 adet ecstasy hap, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde S.G. isimli şüphelinin evinde 102 gram Skunk maddesi, 1 adet hassas terazi ele geçirildi.
Ekipler 3 Ocak tarihinde ise İstanbul ve Antalya’da gerçekleşen operasyonlarda uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle O.Ç. isimli şahıs ile O.Ç.’nin eşi M.Ç., kardeşi Y.Ç. ve kuzeni K.Ç.’nin üzerinde 704 gram Skunk maddesi 306 adet ecstasy hap ve 1 adet hassas terazi ele geçirdi.
Operasyonlar sonucu 8 kişi ‘uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama’ suçundan gözaltına alındı. Operasyon sırasında haklarında yakalama kararı bulunan K.I. ile E.K. de yakalandı.
Sağlık kontrolünden geçen şüpheliler, daha sonra Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi.

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AntalyaUyuşturucuBaskın
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