Antalya’da üç yıl süren iğrençlik

Y.S.’NİN eylemlerini yatak odasında gerçekleştirdiği, A.K.’nın ilk eylemden “İstemiyorum” diyerek ağlayarak kurtulduğu ancak daha sonra nitelikli istismarın gerçekleştiği vurgulandı. Üvey baba Y.S.’nin fiili livata yoluyla yaptığı tecavüz sonrası A.K.’yı “Bunlar aramızda kalsın annene söyleme” diyerek uyardığı da belirtildi.

ANTALYA’da aynı evde yaşadıkları 12 yaşındaki üvey kızına 3 yıl boyunca fiili livata yoluyla tecavüz ettiği iddia edilen 32 yaşındaki Y.S. hakkında Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı Aile İçi Şiddet Suçları Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan iddianamede yer alan ifadeler kan dondurdu.

İLK GİRİŞİM 4. SINIFTA

Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açılmasıyla sonuçlanan iddianamede; gündelikçi olarak çalışan 3 kız çocuğu annesi 28 yaşındaki H.S. ve 12 yaşındaki imam hatip ortaokulu öğrencisi A.K.’nın Çocuk İzleme Merkezi’nde (ÇİM) alınan ifadeleri yer aldı. A.K., cinsel istismar olayının ilk kez 4’üncü sınıfta gerçekleştiğini anlatırken, istismarın 5,6 ve 7’inci sınıflarda da devam ettiğini söyledi.

AĞLAYARAK KURTULMUŞ AMA…

İddianamede; nitelikli cinsel istismarla suçlanan Y.S.’nin eylemlerini yatak odasında gerçekleştirdiği belirtilirken, A.K.’nın ilk eylemden “İstemiyorum” diyerek ağlayarak kurtulduğu ancak daha sonra nitelikli istismarın gerçekleştiği vurgulandı. Üvey baba Y.S.’nin fiili livata yoluyla yaptığı tecavüz sonrası A.K.’yı “Bunlar aramızda kalsın annene söyleme” diyerek uyardığı da belirtildi. Y.S. ise A.K.’yı öz çocuklarından ayırmadığını ileri sürerek suçlamaları reddetti.

İFADEDE TUTARSIZLIK YOK

Çocuk psikiyatri uzmanı ve ÇİM Adli Görüşme Değerlendirme Raporu’nun da değerlendirildiği iddianamenin sonuç kısmında ise şu ifadeler yer aldı: “Mağdurun anlama, kavrama, kendini ifade etme becerileri açısından herhangi bir sorunu olmadığı ve yaşına uygun gelişim gösterdiği, mağdurun anlatımları ile beden dili ve duygu durumu arasında herhangi bir tutarsızlık olmadığının gözlemlendiği görülmüştür. Şüphelinin mahkemenizce yargılamasının yapılarak eylemine uyan ve tatbiki istenen sevk maddeleri gereğince cezalandırılması talep ve iddia olunur.”

ANNE NE DEMİŞTİ?

Nitelikli cinsel istismarla suçladığı kocası Y.S’den iki çocuğu olan anne H.S., şöyle demişti: “Ben bir anne olarak bu işin peşini bırakmayacağım. Bu rezaleti sonuna kadar deşifre edip şu an hala sokaklarda gezen o adamın adalet önünde hesap vermesini sağlayacağım. Bu rezalet deşifre olmalı ki başka kız çocukları böyle bir sarsıntı yaşamasın.”

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