Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
E-devlet'te bir hizmet daha! Vasiyetname sorgulama geliyor
E-devlet'te bir hizmet daha!
Alanya - Antalya Hava Durumu - 13 Mart 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 12 Mart 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...
Günlük Burç Yorumu - 12 Mart 2018 Pazartesi
12 Mart Günlük Burç Yorumu

Antalya’da üç yıl süren iğrençlik

Antalya’da 12 yaşındaki üvey kızına 3 yıl boyunca fiili livata yoluyla tecavüz ettiği iddia edilen 32 yaşındaki Y.S. hakkında Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı

Antalya’da üç yıl süren iğrençlik

Antalya’da 12 yaşındaki üvey kızına 3 yıl boyunca fiili livata yoluyla tecavüz ettiği iddia edilen 32 yaşındaki Y.S. hakkında Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı

23 Aralık 2016 Cuma 07:59
Antalya’da üç yıl süren iğrençlik
banner404
Y.S.’NİN eylemlerini yatak odasında gerçekleştirdiği, A.K.’nın ilk eylemden “İstemiyorum” diyerek ağlayarak kurtulduğu ancak daha sonra nitelikli istismarın gerçekleştiği vurgulandı. Üvey baba Y.S.’nin fiili livata yoluyla yaptığı tecavüz sonrası A.K.’yı “Bunlar aramızda kalsın annene söyleme” diyerek uyardığı da belirtildi. 
ANTALYA’da aynı evde yaşadıkları 12 yaşındaki üvey kızına 3 yıl boyunca fiili livata yoluyla tecavüz ettiği iddia edilen 32 yaşındaki Y.S. hakkında Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı Aile İçi Şiddet Suçları Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan iddianamede yer alan ifadeler kan dondurdu.
İLK GİRİŞİM 4. SINIFTA
Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açılmasıyla sonuçlanan iddianamede; gündelikçi olarak çalışan 3 kız çocuğu annesi 28 yaşındaki H.S. ve 12 yaşındaki imam hatip ortaokulu öğrencisi A.K.’nın Çocuk İzleme Merkezi’nde (ÇİM) alınan ifadeleri yer aldı. A.K., cinsel istismar olayının ilk kez 4’üncü sınıfta gerçekleştiğini anlatırken, istismarın 5,6 ve 7’inci sınıflarda da devam ettiğini söyledi.
AĞLAYARAK KURTULMUŞ AMA…
İddianamede; nitelikli cinsel istismarla suçlanan Y.S.’nin eylemlerini yatak odasında gerçekleştirdiği belirtilirken, A.K.’nın ilk eylemden “İstemiyorum” diyerek ağlayarak kurtulduğu ancak daha sonra nitelikli istismarın gerçekleştiği vurgulandı. Üvey baba Y.S.’nin fiili livata yoluyla yaptığı tecavüz sonrası A.K.’yı “Bunlar aramızda kalsın annene söyleme” diyerek uyardığı da belirtildi. Y.S. ise A.K.’yı öz çocuklarından ayırmadığını ileri sürerek suçlamaları reddetti.
İFADEDE TUTARSIZLIK YOK 
Çocuk psikiyatri uzmanı ve ÇİM Adli Görüşme Değerlendirme Raporu’nun da değerlendirildiği iddianamenin sonuç kısmında ise şu ifadeler yer aldı: “Mağdurun anlama, kavrama, kendini ifade etme becerileri açısından herhangi bir sorunu olmadığı ve yaşına uygun gelişim gösterdiği, mağdurun anlatımları ile beden dili ve duygu durumu arasında herhangi bir tutarsızlık olmadığının gözlemlendiği görülmüştür. Şüphelinin mahkemenizce yargılamasının yapılarak eylemine uyan ve tatbiki istenen sevk maddeleri gereğince cezalandırılması talep ve iddia olunur.”      
ANNE NE DEMİŞTİ?
Nitelikli cinsel istismarla suçladığı kocası Y.S’den iki çocuğu olan anne H.S., şöyle demişti: “Ben bir anne olarak bu işin peşini bırakmayacağım. Bu rezaleti sonuna kadar deşifre edip şu an hala sokaklarda gezen o adamın adalet önünde hesap vermesini sağlayacağım. Bu rezalet deşifre olmalı ki başka kız çocukları böyle bir sarsıntı yaşamasın.”
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Son Güncelleme: 23.12.2016 10:58
Anahtar Kelimeler:
Üç Yıl Süren Iğrençlik: Aramızda Kalsın Annene Söyleme!AntalyaTecavüzIstemiyorumAntalya 6. Ağır Ceza MahkemesiAntalya Cumhuriyet Başsavcılığı Aile İçi Şiddet Suçları Soruşturma Bürosu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sosyal medyada Afrin operasyonu: 449 şüpheli gözaltında!
Sosyal medyada Afrin operasyonu: 449 şüpheli gözaltında!
Son dakika... Üsküdar'da halk otobüsü durağa daldı: 3 ölü, 5 yaralı
Son dakika... Üsküdar'da halk otobüsü durağa daldı: 3 ölü, 5 yaralı
Son dakika! Burseya Dağı ele geçirildi! Bölgeye Türk bayrağı dikildi
Son dakika! Burseya Dağı ele geçirildi! Bölgeye Türk bayrağı dikildi

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim