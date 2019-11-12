Antalya’da “Türkiye Güven Huzur Uygulaması (2019-6)” yapıldı

GENEL asayişin ve kamu düzeninin devamını sağlanması amacıyla; kamu kurum ve kuruluşları civarında, stratejik öneme haiz bölgelerde, özellikle vatandaşlarımızın yoğun olarak bulundukları yerlerde güvenlik güçlerinin varlığını vatandaşa hissettirmek amacıyla İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı birimleri tarafından ülke genelinde eş zamanlı olarak “Türkiye Güven Huzur Uygulaması (2019-6)” yapıldı.Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde Antalya genelinde yapılan uygulamaya, Asayiş, Terörle Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Narkotik Suçlarla Mücadele, Özel Harekat, Trafik, Çevik Kuvvet, Havacılık ve Deniz Limanı Şubeleri başta olmak üzere diğer birimlerimizden de personel takviyesi ile toplam bin 207 personel, 202 ekip, 2 deniz aracı 2 hava aracı ve 2 dedektör polis köpeği katıldı.Şehir giriş/çıkışları ile şehir merkezlerinde önceden tespit edilen 25 sabit uygulama noktası ve 233 umuma açık yerde şüpheli şahıs ve araçlar üzerinde arama, kimlik kontrolü ve plaka sorgulaması yapılan uygulamaların sonucunda 7 bin 134 kişi sorgulandı. Toplam 25 aranan şahıs yakalandı. 849 araç kontrol edildi ve 47 araca 30 bin 685 TL para cezası uygulandı, 6 araç trafikten men edildi, 221 işyeri kontrol edildi, 6 işyerine cezai işlem uygulandı.