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Antalya’da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Antalya’nın Aksu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı

Antalya’da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Antalya’nın Aksu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı

15 Kasım 2017 Çarşamba 17:27
Antalya’da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı
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KAZA dün Isparta-Antalya karayolunun Karaöz mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fehmi Çelik yönetimindeki 07 FIN 68 plakalı kamyonet, 07 DBP 72 plakalı tıra arkadan çarptı. Yoldan geçen diğer sürücülerin haber vermesi ile olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri, sürücü Çelik’in eşi Ayşe Çelik’in hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada araçta bulunan ve isimleri öğrenilemeyen iki çocuk yaralandı. Yaralı çocuklar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazanın ardından hayatını kaybeden Ayşe Çelik’in cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

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Anahtar Kelimeler:
AntalyaKazaTrafik KazasıAksu
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