Antalya’da şüpheli valiz
Antalya’da İlçe Emniyet Müdürlüğü karşısındaki parkta unutulan bir valiz polisi alarma geçirdi. Bomba imha uzmanının kontrol ettiği valizden kıyafet çıktı.
ASAYİŞ 30.09.2019, 16:45
EDİNİLEN bilgiye göre, Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü karşısındaki Beşşehitler Parkı’ndaki bank yanında kırmızı bir valiz görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla bölgeye gelen polis ekipleri parkın etrafını güvenlik şeridiyle yaya geçişine kapattı. Valizin sahibinin gelmemesi üzerine bomba imha ekiplerinden destek istendi. Bölgeye gelen bomba imha uzmanı özel kıyafetini giydikten sonra valizi dikkatli şekilde kontrol etti. Açılan valizden çok sayıda giysi çıktı. İçindeki eşyalar toplanan valiz, polis merkezine götürüldü. Valizin kaldırılmasının ardından park yaya trafiğine açıldı.
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