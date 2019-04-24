Antalya’da şüpheli ölüm: Cebinden yanmış gazete sayfaları çıktı

Antalya’da bir genç, falezler kenarındaki metruk binada ölü olarak bulundu. Gencin cebinden yanmış gazete sayfaları çıktı.

Antalya’da şüpheli ölüm: Cebinden yanmış gazete sayfaları çıktı
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OLAY, Gençlik Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi üzerindeki metruk bir binada sabah saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, yaklaşık bir haftadır falezler kenarındaki metruk binada yaşadığı ileri sürülen Ozan Cüneyit S.'nin (36), bina içerisinde hareketsiz yattığını gören bir kişi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Ozan Cüneyit S.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Bunun üzerine bölgeye polis ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. 
Ozan Cüneyit S.'nin cansız bedenini bulan şahıs, polise verdiği sözlü ifadede, şahsı suyla ayıltmaya çalıştığını ancak hareket etmemesi üzerine 112’yi aradığını söyledi. Polis ise, Ozan Cüneyit S.'nin üzerinde yaptığı incelemede yanmış gazete sayfaları buldu. Ozan Cüneyit S.'nin cansız bedeni, kesin ölüm nedeni tespit edilmek üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. 

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