Antalya'da şüpheli çanta paniği!

ANTALYA Eğitim ve Araştırma Hastanesi önündeki otobüs durağı yanındaki sırt çantasını fark edenler, polise haber verdi. Tarık Akıltopu Caddesi'ni çift yönlü araç trafiğine ve yaya geçişine kapatan polis, güvenlik önlemi aldı. Uzman ekiplerin müdahale ettiği çantada kadın giysisi, cüzdan ve kişisel eşyalar çıktı. Yabancı uyruklu bir kadına ait olduğu öğrenilen çantada, çeşitli ülkelere ait para da bulundu. İncelemenin ardından çanta sahibine ulaştırılmak üzere polis merkezine götürüldü. İncelemelerden sonra yol yeniden araç ve yaya trafiğine açıldı.

Güncelleme Tarihi: 24 Eylül 2018, 10:47