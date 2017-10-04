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Alanya'da muhtar cinayeti
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Antalya'da sözde hocanın kadınlarla birlikte olma yöntemi pes dedirtti

Antalya'da psikolojik rahatsızlıkları olan kadınlara kendisini 'ermiş' olarak tanıtıp, "İçine cin kaçmış, çıkarmak için birlikte olmamız gerekli" diyerek ilişkiye giren 42 yaşındaki sapık tutuklandı

Antalya'da sözde hocanın kadınlarla birlikte olma yöntemi pes dedirtti

Antalya'da psikolojik rahatsızlıkları olan kadınlara kendisini 'ermiş' olarak tanıtıp, "İçine cin kaçmış, çıkarmak için birlikte olmamız gerekli" diyerek ilişkiye giren 42 yaşındaki sapık tutuklandı

04 Ekim 2017 Çarşamba 18:13
Antalya'da sözde hocanın kadınlarla birlikte olma yöntemi pes dedirtti
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ANTALYA'DA psikolojik rahatsızlıkları olan kadınlara kendisini 'ermiş' olarak tanıtıp, "İçine cin kaçmış, çıkarmak için birlikte olmamız gerekli" diyerek cinsel istismarda bulunan 42 yaşındaki Y.Y. tutuklandı.

"İÇİNE CİN KAÇMIŞ"

Antalya  Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, 'cin çıkarma' bahanesiyle dini duyguları istismar ederek, cinsel istismar ve dolandırıcılık yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Şikayette bulunan çok sayıda kadının ifadesi doğrultusunda araştırma yapan polis,  Konyaaltı İlçesi'nde Y.Y.'nin, psikolojik rahatsızlıkları olan kadınlara kendisini 'ermiş' olarak tanıttığını, "Gözleriniz çok güzel, size nazar duası yapayım", "Size ölüm büyüsü yapılmış" diyerek samimiyet kurduğunu belirledi. Y.Y.'nin ardından da "İçinize cin kaçmış" diyerek para karşılığı 'cin çıkarma' seansı yaptığı kadınlara ilaçlı su içirdiğini ve onlara cinsel istismarda bulunduğunu tespit etti.
"UYUYA KALINCA BENİMLE BİRLİKTE OLMUŞ"

Şikayetçi kadınlardan E.O. ifadesinde, Y.Y.'nin kendisine 'ölüm büyüsü' yapıldığını ve 'içine cin kaçtığını' söylediğini anlattı. E.O., "Bana ilaçlı su içirdi. Ben uyuyakalınca benimle birlikte olmuş. Daha sonra aileme söylersem duanın bozulacağını belirterek kandırdı. Bu yaklaşık 2 yıl sürdü. Üstelik benden 20 bin TL civarında para aldı." dedi.
ÇOK SAYIDA KADINI AYNI YÖNTEMLE KANDIRMIŞ

Polis, 7 aydır teknik ve fiziki olarak takip ettiği Y.Y.'yi operasyonla yakaladı. Y.Y.'nin evinde yapılan aramalarda, görüntüleri kaydeden bir sistem ile okunmuş olduğu iddia edilen su ve muskalar bulundu. Gözaltına alınan Y.Y.'nin çok sayıda kadını aynı yöntemle kandırıp, dolandırdığı, defalarca cinsel istismarda bulunduğu tespit edildi.

Benzer suçlardan kaydı bulunan Y.Y., sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

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Son Güncelleme: 05.10.2017 11:50
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Emniyet MüdürlüğüKonyaaltıAntalyaPsychoPolisIçine CSözde Ermiş
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